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Україна на сесії ПА НАТО підніме питання загрози в Азовському морі через агресію Кремля

19:23, 17 листопада 2018
Політика
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Українська делегація розпочинає роботу на осінній сесії ПА НАТО / фото facebook.com/Iryna.Friz

На осінній сесії ПА НАТО в Галіфакс українська делегація зверне увагу на ситуацію в окупованому Криму і на Сході України. 

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Про це голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Крім того Україна буде наполягати на унеможливленні легалізації Росією своїх бойовиків - поплічників як повстанців; зверне увагу на загрозливу для Черноморського та Середземноморського регіонів ситуацію в Азовському морі через агресивні дії Кремля. 

Також, окремим напрямком буде обговорення питання щодо використання Путіним ЧВК Вагнера на Сході та застосування у зв’язку з цим демократичними державами механізмів протидії.

Крім того, як наголосила Фріз, важливі правки до доповіді підготовлені по Північному потоку-2 та загрозливих наслідків від цього проекту для енергетичної безпеки Європи.

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Теги: #окупований Крим#ПА НАТО#агресія Росії в Україні#Азовське море#Ірина Фріз