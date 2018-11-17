Україна на сесії ПА НАТО підніме питання загрози в Азовському морі через агресію Кремля
Сьогодні в Канаді розпочалося чотириденне засідання 64-ї щорічної сесії Парламентської Асамблеї НАТО.
На осінній сесії ПА НАТО в Галіфакс українська делегація зверне увагу на ситуацію в окупованому Криму і на Сході України.
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Про це голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Крім того Україна буде наполягати на унеможливленні легалізації Росією своїх бойовиків - поплічників як повстанців; зверне увагу на загрозливу для Черноморського та Середземноморського регіонів ситуацію в Азовському морі через агресивні дії Кремля.
Також, окремим напрямком буде обговорення питання щодо використання Путіним ЧВК Вагнера на Сході та застосування у зв’язку з цим демократичними державами механізмів протидії.
Крім того, як наголосила Фріз, важливі правки до доповіді підготовлені по Північному потоку-2 та загрозливих наслідків від цього проекту для енергетичної безпеки Європи.