Політолог пояснив, чому Вірменська церква не підтримала українську автокефалію

Вірменська апостольська церква не підтримала надання Україні томосу про автокефалію.

Заяви Вірменської апостольської церкви щодо рішення Константинополя стосовно України продиктовані Кремлем.

Читайте такожУПЦ МП не зможе вплинути на ситуацію з проголошенням автокефалії – релігієзнавець

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив політолог Андрій Дацюк.

"Щодо католікоса Вірменської церкви, то тут говорить не католікос вірмен, а тут говорить Кремль. Бо Вірменія на сьогодні політично, економічно, воєнно-політично залежна від Російської Федерації. Тому, щоб там не було, тут заява продиктована політичними мотивами", - заявив він.

Раніше католікос усіх вірмен, верховний патріарх Гарегін II заявив, що Вірменська апостольська церква не підтримує надання Україні томосу про автокефалію.