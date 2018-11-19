Політолог пояснив, чому Вірменська церква не підтримала українську автокефалію
05:19, 19 листопада 2018Політика
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Вірменська апостольська церква не підтримала надання Україні томосу про автокефалію.
У Вірменії відмовились підтримувати надання Україні томосу / фото УНІАН
Заяви Вірменської апостольської церкви щодо рішення Константинополя стосовно України продиктовані Кремлем.
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Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив політолог Андрій Дацюк.
"Щодо католікоса Вірменської церкви, то тут говорить не католікос вірмен, а тут говорить Кремль. Бо Вірменія на сьогодні політично, економічно, воєнно-політично залежна від Російської Федерації. Тому, щоб там не було, тут заява продиктована політичними мотивами", - заявив він.
Раніше католікос усіх вірмен, верховний патріарх Гарегін II заявив, що Вірменська апостольська церква не підтримує надання Україні томосу про автокефалію.
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