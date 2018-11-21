У МЗС закликали ЄС посилити співпрацю в рамках "Східного партнерства"

Україна занепокоєна будівництвом газопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі.

У Міністерстві закордонних справ України закликають Європейський Союз посилити співпрацю в рамках ініціативи «Східне партнерство» з метою створення безпечного середовища для проведення виборів, які відбудуться у 2019 році.

Як ідеться у повідомленні на сайті МЗС України, 20 листопада заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль зустрілася з послами держав-членів ЄС, які опікуються питаннями «Східного партнерства».

Зеркаль відзначила важливість розвитку формату поглибленого співробітництва між ЄС та країнами-партнерами, які уклали угоди про асоціацію з Євросоюзом.

На думку української сторони, подальший розвиток інтеграційних процесів має бути спрямований на участь України у спільному ринку ЄС, зокрема у сфері цифрових комунікацій та енергетики, а також на роботі з усунення нетарифних обмежень у торгівлі.

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Зеркаль висловила занепокоєння будівництвом «Північного потоку-2» у Балтійському морі, зокрема тим, що це не «бізнес-проект», а «інструмент політичного шантажу Російської Федерації».

Вона заявила про необхідність інтенсифікації співпраці в рамках «Східного партнерства», спрямованої на протидію гібридним загрозам, з метою створення безпечного середовища для майбутніх виборів.

Крім того, одним з пріоритетів України в рамках «Східного партнерства» є підтримка молоді. У цьому контексті та у зв’язку з наближенням 10-ї річниці заснування ініціативи ЄС «Східне партнерство», актуальним є започаткування різних спільних культурних заходів за участю молоді.

Зеркаль наголосила на необхідності визначення перспективи поглиблення економічної інтеграції для трьох асоційованих партнерів - України, Грузії та Молдови - після 2020 року.

Посли країн Євросоюзу, у свою чергу, вкотре підтвердили лідуючу роль України у «Східному партнерстві», відзначили прогрес України у здійсненні реформ та ефективне запровадження безвізового режиму, а також підтвердили, що контакти між людьми, у тому числі через освіту, культурні та наукові обміни і мобільність, зближують суспільства.