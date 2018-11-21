Диктаторські закони знову в моді: у БПП хочуть саджати у в'язницю за наклеп

За наклеп пропонується карати штрафом в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, чи обмеженням волі до двох років.

У Верховній Раді України пропонують ввести кримінальну відповідальність за наклеп у засобах масової інформації та у мережі Інтернет.

Відповідний проект закону №9306 від 20 листопада про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп зареєстровано у парламенті 20 листопада.

Авторами законопроекту виступили народні депутати Микола Паламарчук, Артур Палатний та Олег Велікін (усі з фракції "Блок Петра Порошенка").

Зокрема, до ККУ пропонується внести статтю про наклеп, якою передбачається за умисне поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію карати "штрафом в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, чи обмеженням волі до двох років".

Серед іншого, йдеться про дії, що вчинені шляхом публічного демонстрування у творах, в засобах масової інформації або в мережі Інтернет.

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Водночас пропонується, якщо наклеп поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, тоді необхідно карати "обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".

Крім того, посилання на цю статтю передбачається закріпити у КПК.

Законопроект направлено на розгляд комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що в останній час в Україні свободу слова "все частіше плутають зі вседозволеністю поширення відверто неперевірених, а то і зовсім помилкових фактів".

Автори законопроекту заявляють, що кримінальна відповідальність за наклеп передбачена в низці країн, і зокрема у США, Франції, Німеччині, Італії та інших країнах.

Крім того, вони зазначають, що "одним з останніх випадків розповсюдження неправдивої інформації є випадок зі звинуваченнями, що лунають з боку деяких засобів масової інформації на адресу народного депутата України щодо причетності до вчинення особливо тяжкого злочину (напад на громадську активістку Катерину Гандзюк)".

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-помічника народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Миколи Паламарчука Ігоря Павловського взято під варту без альтернативи внесення застави у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Сам народний депутат України Микола Паламарчук (фракція «блок «Петра Порошенка») називає «маячнею» звинувачення щодо можливої його причетності до замаху на активістку Катерину Гандзюк.

Довідка УНІАН. 16 січня 2014 року у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ шляхом підняття рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову. Ці документи отримали назву "диктаторські закони".

Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника ”Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян”, який встановлював кримінальну відповідальність за наклеп, а також містив цілу низку інших норм, що обмежують права і свободи громадян.

Цей закон передбачав за поширення недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність особи, штраф у розмірі до 850 гривень.

За наклеп, який прозвучав у засобах масової інформації або в мережі Інтернет, передбачався штраф у розмірі до 5100 гривень, або громадські роботи до 240 годин, або виправні роботи до 1 року.

За наклеп зі звинуваченням у вчиненні тяжкого злочину можна отримати виправні роботи або обмеження волі на строк до 2 років.

Ухвалення в ручному режимі "диктаторських законів" під час Революції гідності значно посилило хвилю обурення в суспільстві.

Вже 28 січня Веховна Рада скасувала 9 з 11 диктаторських "законів 16 січня". Серед скасованих документів - був і закон про кримінальну відповідальність за наклеп.