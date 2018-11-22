Пропозицію саджати до в'язниці за наклеп у БПП назвали "особистою ініціативою" окремих депутатів

Голова фракції “БПП” Артур Герасимов заявив, що пропозиція деяких депутатів щодо кримінальної відповідальності за наклеп не є позицією фракції.

Голова фракції “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов заявив, що законопроект щодо запровадження кримінальної відповідальності за наклеп у ЗМІ та інтернеті є особистою ініціативою окремих депутатів від «БПП» і не є позицією фракції.

Про це йдеться у коментарі Герасимова, переданому УНІАН прес-службою фракції.

За його словами, фракція не обговорювала законопроект №9306 щодо запровадження кримінальної відповідальності за наклеп у ЗМІ.

«Пропозиція деяких народних депутатів щодо кримінальної відповідальності за наклеп є їх особистою ініціативою і не є позицією фракції. Фракція не збиралася, і цей законопроект не обговорювала, але все й так очевидно: «БПП «Солідарність» поважає свободу слова і навіть у тих випадках, коли нею користуються необережно», – заявив Герасимов.

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Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в парламенті було зареєстровано законопроект №9306 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп.

Авторами законопроекту виступили депутати від «БПП» Микола Паламарчук, Артур Палатний та Олег Велікін.

Згідно з проектом закону, Кримінальний кодекс України пропонується доповнити статтею про наклеп, якою передбачається за умисне поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, карати "штрафом у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, чи обмеженням волі до двох років".

Серед іншого, йдеться про дії, що вчинені шляхом публічного демонстрування у творах, у ЗМІ або в інтернет.

Водночас пропонується встановити, що якщо наклеп поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, тоді необхідно карати "обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що останнім часом в Україні свободу слова "все частіше плутають зі вседозволеністю поширення відверто неперевірених, а то і зовсім помилкових фактів".

Автори законопроекту заявляють, що кримінальна відповідальність за наклеп передбачена в низці країн, і зокрема у США, Франції, Німеччині, Італії та інших країнах.

Крім того, вони зазначають, що "одним з останніх випадків розповсюдження неправдивої інформації є випадок зі звинуваченнями, що лунають з боку деяких засобів масової інформації на адресу народного депутата України щодо причетності до вчинення особливо тяжкого злочину (напад на громадську активістку Катерину Гандзюк)".

У 2014 році в розпал Євромайдану Верховна Рада силами "Партії Регіонів" та комуністів шляхом підняття рук прийняла схожий за змістом документ, але з менш суворими санкціями, який увійшов до так званого пакету "диктаторських законів 16 січня". Згодом він був скасований парламентом.