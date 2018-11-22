Рада вже сьогодні може проголосувати за курс України на вступ до ЄС і НАТО

Представник президента в парламенті підкреслила, що парламент повинен інтенсивно попрацювати сьогодні.

Депутат від «БПП», представник президента у парламенті Ірина Луценко вважає, що Верховна Рада сьогодні може схвалити зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС та НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказала в інтерв’ю журналістам.

Вона підтвердила, що вже є позитивне рішення Конституційного суду щодо відповідного президентського законопроекту.

“Є точна інформація, що 14-ма голосами — більшістю голосів суддів КС - було прийняте позитивне рішення стосовно того, що норми, запропоновані президентом Порошенком, змін до Конституції відповідають чинній Конституції”, - сказала вона.

Луценко зазначила, що парламент має інтенсивно попрацювати сьогодні “з цього приводу”.

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Вона уточнила, що має бути рішення профільного комітету ВР щодо законопроекту про внесення змін до Основного закону.

За словами Луценко, якщо у профільному комітеті «знаходяться державники», і вони «інтенсивно попрацюють, то ми будемо мати це рішення сьогодні в залі».

“Є шанс сьогодні в залі проголосувати за ці зміни в першому читанні”, - сказала вона.

На уточнювальне запитання журналістів, чи буде присутнім на вечірньому засіданні парламенту президент, Луценко відповіла: “Побачимо, як буде складатися ситуація”.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада направила до КС для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037).

Сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо законопроекту про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України у ЄС та НАТО.