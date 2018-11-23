Четверо депутатів просять не враховувати їхні голоси за держбюджет-2019

Парубій оприлюднив відповідні заяви.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оприлюднив заяви чотирьох народних депутатів про відкликання їхніх голосів з-під рішення про голосування за підтримку закону про державний бюджет на 2019 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, це депутати від «Опозиційного блоку» Дмитро Добкін, Тетяна Бахтеєва, Володимир Гусак та Юрій Мороко. Як відомо, лише ці четверо депутатів від «Опоблоку» проголосували за бюджет на наступний рік. Їхні заяви передав до президії ВР член цієї фракції Юрій Воропаєв.

За словами Парубія, ці депутати у своїх заявах просять не враховувати їхні голоси.

При цьому причини відкликання голосів не були озвучені. Коли Парубій називав прізвища депутатів, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман продемонстрував здивування.

Як відомо, за ухвалення закону про державний бюджет на 2019 рік проголосували 240 народних депутатів. Відкликання цих чотирьох голосів не ставить під сумнів ухвалення рішення, тим більше, що відповідна процедура чітко не виписана в регламенті ВР.