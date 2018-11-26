Турчинов заявив про активну підготовку військових підрозділів РФ на кордонах з Україною

Саме тому, за його словами, необхідне рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив про активну підготовку військових підрозділів Російської Федерації вздовж північних, східних та південних кордонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час засідання Ради національної безпеки та оборони України в Києві.

Він зазначив, що 5 років Росія веде гібридну війну проти України, але вперше вона неприховано атакувала ЗСУ. За його словами, раніше це було приховано, Росія використовувала своїх військових без розпізнавальних знаків.

Читайте такожМорський бій: Росія почала ескалацію в Азовському морі

«Ми бачимо, що сьогодні військові підрозділи Збройних сил, ФСБ РФ атакували наші ВМС, причому вели вогонь на ураження. Саме тому ми говоримо про небезпеку не тільки провокацій в Чорному та Азовському морях, а й на суходолі. Ми бачимо ту активну підготовку військових підрозділів РФ, яка відбувається вздовж наших північних, східних та південних кордонів», - заявив Турчинов.

Саме тому, за його словами, необхідне рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив про винесення на засідання Ради національної безпеки і оборони рішення про введення воєнного стану в Україні та звернення до Верховної Ради щодо розгляду цього рішення на позачерговому засіданні.

Йдеться про запровадження воєнного стану на строк 60 діб. Рішення прийматиме Верховна Рада на позачерговому засіданні 26 листопада, яке призначене на 16:00.

25 листопада вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.