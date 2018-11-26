Агресія РФ в Азовському морі: Порошенко проводить телефонну розмову з генсеком НАТО

Відповідні консультації розпочались сьогодні о 12.00 за київським часом.

Президент України Петро Порошенко проводить телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо акту агресії РФ в районі Керченської протоки.

Прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter повідомив про початок телефонних консультацій о 12.00 за київським часом.

«Президент розпочав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом», - написав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" та катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом при проході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, приблизно на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.

Під час засідання РНБО Порошенко анонсував проведення консультацій щодо ситуації навколо акту агресії РФ в районі Керченської протоки з міжнародними партнерами, у тому числі з керівниками міжнародних організацій.