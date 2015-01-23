Москаль: так звані "партизани" підірвали поїзд з українським вугіллям

Про це повідомляє сайт голови ОДА Геннадія Москаля.

Луганська область єдина з областей України від’єднана від єдиних енергетичних систем через перебиті військовими діями магістральні лінії.

"Левова частка електроенергії для населених пунктів на нашій території забезпечується теплоелектростанцією в м.Щастя, яка працює на вугіллі марки «А». Даного вугілля на підконтрольній Україні території немає, воно видобувається в Ровеньках і Свердловську (зона, окупована так званою "ЛНР"). Вугільні підприємства «Ровенькиантрацит» та «Свердловськантрацит», як і ТЕС у м.Щастя, належать до ДПЕК і зареєстровані на підконтрольній Україні території. Щоб забезпечити ТЕС паливом, вугілля марки «А» з Ровеньок і Свердловська поїздом заїжджає через станцію Гуково на територію Російської Федерації, проходить тут митний і прикордонний контроль, а в подальшому через станцію Лантранівка слідує на контрольовану Україною територію Луганської області й вивантажується на ТЕС у м.Щастя. Інших перевезень за цим маршрутом немає, вугілля з Ровеньок і Свердловська в Росії не вивантажується, оскільки РФ має надлишок власного вугілля марки «А», яке видобуває відкритим способом. Тому підрив поїзду з вугіллям, яке призначалося для ТЕС у Щасті, -- це пряма диверсія проти контрольованої Україною території Луганської області", - заявив Москаль.

Читайте такожДніпро-1: на Луганщині партизани підірвали потяг, що вивозив у Росію вугілляЗа його словами, якщо станція зупиниться через відсутність вугілля, майже вся контрольована Україною територія Луганської області буде знеструмлена, а вся відповідальність за це ляже на так званих партизанів-підривників.

"Матеріали щодо підриву поїзду з вугіллям будуть направлені в Генпрокуратуру для правової оцінки диверсії. Окремо додамо, що ті, в кого є бажання влаштувати партизанську війну, можуть відзначитися в с.Жолобок поблизу 29-го блокпосту на Бахмутці, де зараз стоять російські регулярні війська з бронетехнікою, чи в с.Голубівське Попаснянського району, яке з села, контрольованого Україною, стало селом, підконтрольним російській армії", - заявив голова Луганської ОДА.

Раніше полк "Дніпро-1" повідомив про підрив координованими полком партизанами поїзда з вугіллям, що прямував у Росію.