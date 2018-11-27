«Відчувати страх – це нормально»: журналіст показав лист командувача ВМС України до полонених моряків (документ)

За словами командувача, українці діяли в межах закону, і найважливіше завдання наразі - повернути їх додому.

Командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко через адвокатів передав лист схопленим російськими прикордонниками українським морякам. У документі Воронченко висловив розуміння до «свідчень», які будуть вимагати від полонених російські силовики.

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Скріншот та переклад документа опублікував у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

«Я розумію, як вам зараз важко. Усі військові моряки ВМС з розумінням ставляться до так званих свідченнь, які від вас зараз намагаються отримати. Адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом. Я сам пройшов через це в 2014 році і добре знаю, як це бути в полоні і що стоїть за сказаними вами словами під час допиту», – зазначає Воронченко в листі.

За його словами, найважливіше його завдання зараз – повернути українців додому. Україна докладає для цього всіх можливих зусиль.

«Ви діяли в рамках закону, професійно, відповідно до норм міжнародного морського права та чинних договорів. Закон, право на нашій стороні і це розуміє весь світ. Відчувати страх - це нормально. Головне - вірити в свою силу духу, берегти гідність і розуміти, що за вами стоїть вся Україна, весь цивілізований світ», - йдеться в листі.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні перебувають понад 20 українських моряків.

Раніше повідомлялося, що над захопленими українськими моряками можуть почати суд вже сьогодні в Криму. Засідання будуть проходити в окупованому Сімферополі.