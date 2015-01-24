Бойовики знову намагалися перейти до наступу на північ від Маріуполя

Російсько-терористичні війська знову намагалися перейти до наступу на північ і на північний схід від Маріуполя.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук, «командування російсько-терористичних військ після перегрупування своїх формувань, що діють на приморському напрямі, знову спробувало взятися до активних наступальних дій на північ і на північний схід від Маріуполя, концентруючи свої головні зусилля в районі між населеними пунктами Чермалик – Павлопіль – Сартана. Ударна тактична група супротивника, що діє в даному районі, координує свої дії через єдиний пункт управління з тактичною групою, що оперує безпосередньо на Маріупольському напрямі. Пункт управління розташований на північ від Новоазовська».

За даними Тимчука, супротивник зосередив на передових рубежах близько 30 одиниць бронетехніки (включаючи 8 танків) у районі Павлополя і до 15 одиниць (включаючи 6 танків) у районі Маріуполя.

Загалом на Маріупольському напрямі діють від 800 до 1000 бойовиків і російських найманців.

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Безпосередньо на кордоні України з Росією в районі Новоазовська зосереджений резерв російсько-терористичних військ для заповнення можливих у разі наступу втрат і докомплектування наступаючих тактичних груп (зокрема розгорнені додаткові артилерійські системи, бронетехніка і "піхотні" підрозділи – в основному бойовики, що недавно пройшли підготовку в Криму і на території РФ). Загальна чисельність резерву – приблизно зведена мотострілкова БТГ.