Росія вже готує для Донбасу 12-й "гумконвой"

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на заяву МНС.

"МНС Росії формує чергову автомобільну колону, яка доставить гуманітарні вантажі в Донбас. Терміни відправки гуманітарного конвою уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, частина машин вийде з Ногінського центру МНС, частина відправиться з інших російських регіонів.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня, черговий так званий «гуманітарний конвой» Росії перетнув кордон України.

За даними представника АТО Андрія Лисенка, в напрямку Донецька і Луганська пройшли 124 російських вантажівки.

Раніше в РНБО України заявляли, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.