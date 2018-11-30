У Львівській міськраді не підтримали звернення УКРОПу про закриття Генконсульства РФ

Депутати Львівської міськради не захотіли, щоб Генеральне консульство Російської Федерації закрили.

Звернення, яке на самому засідання сесії запропонував і озвучив депутат від УКРОПу Ігор Телішевський і яке депутати мали скерувати до Міністерства закордонних справ, Львівська міськрада не підтримала.

Пропозицію укропівця вирішили доопрацювати. У результаті звернення отримало інший зміст. Якщо у варіанті Ігоря Телішевського наголошувалось на необхідності закрити Генеральне консульство РФ у Львові, то після доопрацювання отримали: «посилити дипломатичний тиск на РФ аж до розірвання дипломатичних відносин».

В УКРОПі вважають, що таке формулювання є неприйнятним.

«Ми заявили про чітку вимогу: щоб у Львові закрили російське консульство, адже цього хочуть самі львів’яни, і петиція, яку вони підписали, свідчить про це, – коментує ситуацію Ігор Телішевський. – Дивно, що багато депутатів від «Самопомочі», «Свободи», БПП, які називають себе патріотами, проігнорували цей факт. Убивають наших людей, а депутати чомусь бояться різко виступити проти агресора. Мене обурило, що під час голосування деякі депутати виймали картки, щоб виглядало так, ніби вони відсутні. Хлопці захищають Україну на війні, віддають за нас своє життя, а ці люди бояться проявити твердість духу в сесійній залі. Соромно за них!»

Зокрема, голосування у Львівській міськраді щодо закриття Російського консульства відбулося наступним чином. «Об’єднання «Самопоміч»: 3 із 15 присутніх депутатів утримались, а 12 – не голосували. «БПП «Солідарність»: із дев’яти присутніх жоден не взяв участі в голосуванні. Так само вчинили і представники «Свободи»: з чотирьох присутніх ніхто не голосував. Не голосували також міський голова Андрій Садовий та секретар Львівської міської ради. Частково підтримала пропозицію УКРОПу фракція «Громадянська позиція»: 2 голоси «за» і троє депутатів не голосували. З «Народного контролю» двоє присутніх проголосували «за», так само зробив представник «Української Галицької партії». Всі п’ятеро депутатів від УКРОПу голосували за закриття російського консульства.

В УКРОПі й надалі наполягають на тому, що присутність у Львові Генерального консульства РФ, тобто держави-агресора, може загострити соціальну напругу в місті. А кількість провокацій, які час від часу вчиняються агентами розвідки та ФСБ Російської Федерації, може зрости.

«Ми розчаровані таким голосуванням і дотримуємось своєї позиції – Генконсульство Росії у Львові треба закрити!» – резюмував Ігор Телішевський.