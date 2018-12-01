Експерт назвав справжню причину морської агресії РФ

Експерт не виключив, що рік виборів в Україні, "може сколихнутися певним насильством, інспірованим Російською Федерацією".

Захоплення Росією кораблів ВМС України поблизу Керченської протоки стало спробою президента РФ Володимира Путіна зупинити рекордне падіння свого рейтингу.

Таку думку висловив заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко. Експерт дав прогноз, яких провокацій чекати від Кремля в майбутньому році, передає «Обозреватель».

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"Наразі ми побачили, що криза в Керченській протоці призвела до того, що Путін починає розкручувати антиукраїнські ідеї. Я вважаю, що це викликано тим падінням його рейтингу, який ми спостерігали до цього. Дослідники кажуть, що його рейтинг впав нижче того рівня, який був до захоплення Криму", - заявив експерт.

"Насильство, спровоковане через це, Путін буде використовувати. Інших методів зростання рейтингу вони не знають крім того, щоб застосовувати насильство до України", - додав він.

Також Петренко не виключив, що рік виборів в Україні, "може сколихнутися певним насильством, інспірованим Російською Федерацією".

"Це насильство може вилитися і в загострення ситуації на лінії розмежування на Донбасі. Я не думаю, що дійде до того, що Путін буде переходити лінію зіткнення. Але активізація, швидше за все, буде відбуватися там", - вважає експерт.

"Інше питання - активізація антиукраїнських і антидержавних поглядів, яка відбувалася і до цього в Україні. Але не проросійська, а антиукраїнська п'ята колона - не обов'язково з прив'язкою до РФ, щоб відвернути увагу", - спрогнозував він.