Через агресію РФ відбувається найбільше посилення військ НАТО з часів "холодної війни" – Столтенберг

Через агресивні дії РФ проти України, Альянс проводить найбільше посилення системи колективної безпеки з часів «холодної війни».

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що НАТО розгорнуло бойові групи у східній частині Альянсу у відповідь на агресивні дії Російської Федерації щодо України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-підходу перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

«Через агресивні дії Росії щодо України в результаті незаконної анексії Криму та дестабілізації на сході України, ми бачимо дії Росії в Азовському морі (в районі Керченської протоки – УНІАН)», - заявив він.

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За словами Генсекретаря НАТО, в результаті цих агресивних дій РФ проти України, Альянс проводить найбільше посилення системи колективної безпеки з часів «холодної війни»

Столтенберг зауважив, що НАТО збільшує готовність сил.

«Наші бойові групи розгорнуті у східній частині Північноатлантичного Альянсу і союзники сьогодні інвестують більше в оборону. Країни НАТО активно проводять ці дії в якості реакції на дії Росії щодо України», - наголосив він.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на поразку по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".