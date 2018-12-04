Генпрокуратура показала реконструкцію нападу на українські судна у Керченській протоці (відео)

У реконструкції покроково описуються події 25 листопада, які завершились захопленням трьох суден ВМС України разом з екіпажами.

Генеральна прокуратура України оприлюднила відео з реконструкцією нападу росіян на судна ВМС України у Керченській протоці.

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Відповідне відео було оприлюднено на Youtube-каналі ГПУ.

У реконструкції покроково описуються події 25 листопада, які завершились захопленням трьох суден ВМС України разом з екіпажами. Наводяться документальні свідчення незаконності дій російської сторони.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли в московські слідчі ізолятори "Лефортово" і "Матроська тиша".