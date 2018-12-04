Джемілєв прокоментував звільнення постпреда Порошенка в Криму

3 грудня Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади постійного представника в Автономній Республіці Крим.

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв прокоментував звільнення постійного представника президента в АРК Бориса Бабіна.

У вівторок, 4 грудня, на прес-конференції в Києві Мустафа Джемілєв повідомив, що президент України обговорював питання роботи представництва президента в АРК кілька місяців тому, передає ATR.

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"У президента була зі мною розмова щодо роботи представництва 3-4 місяці тому. Він висловлював своє невдоволення і запитував мою думку. Я тоді сказав, що Бабін — не наша кандидатура. Що він сам його призначив. Я не знаю, кому Бабін зараз створив незручності. Може, на ситуацію вплинула поїздка парламентської слідчої комісії в Херсонську область. Там Бабін Борис представив резонансну доповідь про корупцію і розпалювання сепаратизму в регіоні. Але глава адміністрації представив зовсім іншу — райдужну картину президенту. Зараз буде вирішуватися питання, у нас поки немає кандидатур. Ми будемо вирішувати", — повідомив Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади свого постійного представника в Автономній Республіці Крим. На своїй сторінці у Facebook Бабін написав, що боротьбу за деокупацію Криму ніхто не припиняє.