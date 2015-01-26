Томбінські пояснив, коли ЄС може визнати "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські заявляє, що перед тим, як Європейський Союз може розглянути питання про визнання “ЛНР” і “ДНР” терористичними організаціями, це питання має бути вирішене в першу чергу у правових рамках української влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.
За словами посла, визнання “ЛНР” і “ДНР” терористичними організаціями є дуже чутливим політичним питанням.
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“І це питання також повинно бути поставлене в рамки загального міжнародного права і системи. Саме тому необхідно в першу чергу вжити відповідних кроків українською стороною на офіційному рівні, а вже потім воно може бути виведене на міжнародну арену”, - наголосив Томбінські.
Він нагадав, що 29 січня відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, під час якого питання про визнання “ДНР” і “ЛНР” терористичними організаціями буде на порядку денному.