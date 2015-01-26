Томбінські пояснив, коли ЄС може визнати "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

За словами посла, визнання “ЛНР” і “ДНР” терористичними організаціями є дуже чутливим політичним питанням.

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“І це питання також повинно бути поставлене в рамки загального міжнародного права і системи. Саме тому необхідно в першу чергу вжити відповідних кроків українською стороною на офіційному рівні, а вже потім воно може бути виведене на міжнародну арену”, - наголосив Томбінські.

Він нагадав, що 29 січня відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, під час якого питання про визнання “ДНР” і “ЛНР” терористичними організаціями буде на порядку денному.