США закликали Європу виявити лідерство у відповіді на агресію Росії проти України

У Вашингтоні керченський інцидент вважають російською агресією проти України і закликали європейських союзників виявити лідерство у ситуації.

Міністри закордонних справ 29 країн НАТО зібралися у Брюсселі для обговорення відповіді альянсу на морський конфлікт Росії з Україною та для узгодження позицій стосовно долі американсько-радянської угоди про обмеження ракетних арсеналів.

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Москва досі відмовляється виконувати міжнародні вимоги про звільнення трьох українських військових кораблів і понад двадцяти моряків, захоплених Росією 25 листопада біля Керченської протоки, передає Голос Америки.

Представник американської делегації на чолі з державним секретарем Майком Помпео у дорозі до Брюсселя сказав журналістам, що США далі нарощуватимуть вимоги до Москви про повернення українських суден та громадян.

“Ми плануємо на цій міністерській зустрічі працювати з союзниками над шляхом до просування у справі цих екіпажів і кораблів”, - сказав представник.

Посадовець наголосив, що у Вашингтоні керченський інцидент вважають російською агресією проти України і закликав європейських союзників виявити лідерство у ситуації, яку американський посадовець назвав “проблемою у власному обійсті Європи”.

“Ми хочемо бачити, як європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність за проблему з безпекою, що лише за 200 миль від кордону Німеччини, і ми будемо з ними на кожному кроці”, - пояснив американський представник, вказавши на безпековий, гуманітарний та правовий вимір проблеми, пов’язаний з міжнародними правилами мореплавства.

“Акт агресії в Керченській протоці позначив однозначну ескалацію з боку росіян, бо вони вперше відкрито використовували свої сили і робили це беззастережно”, - додав представник державного департаменту у відповіді на запитання журналістів.

У день початку міністерських нарад НАТО у Брюсселі український уряд повідомив, що Росія частково розблокувала прохід українських вантажних суден через Керченську протоку до українських портів Маріуполя та Бердянська в Азовському морі.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Росія і далі зупиняє судна, вимагаючи оглядів, але фактична повна блокада наразі припинена.

На думку міністра розблокуванню сприяли дії України, а також міжнародна увага та реакція, і він висловив надію, що наступним кроком буде звільнення українських моряків.

Президент Порошенко після інциденту поблизу Керченської протоки закликав НАТО ввести кораблі альянсу в Азовське море, щоб допомогти Україні й гарантувати безпеку судноплавства.

У НАТО на цей заклик відповіли заявою, що альянс вже має свої кораблі у Чорному морі, де три країни регіону: Болгарія, Румунія і Туреччина входять до організації.

Важливою обставиною називають і те, що Азовське море згідно з угодою між Росією та Україною 2003 року визнане не міжнародним простором, а спільними водами двох країн.