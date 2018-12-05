Військовий експерт: наступна провокація Росії буде в повітрі

Експерт підкреслив, що у України досить висока чисельність сухопутних військ.

Росія може вдатися до провокацій проти України в повітрі, однак у масштабних військових операціях на українській території Москва зараз не зацікавлена.

Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив військовий експерт Олег Старіков.

"Перш за все, треба розвіяти міф, що в 2014 році в нас нібито не було Збройних сил. Не можна сказати, що вони перебували в якомусь неймовірному занепаді. Хоча, звичайно, за час, що минув, ЗСУ дещо відновилися, систематизувалися, почали отримувати нові види озброєння. До того ж всі офіцери і контрактники пройшли бойові дії. Офіцер, який брав участь у бойових діях, – це вже зовсім інший військовий. У цьому ж вся суть. Військовослужбовець навчається саме для того, аби вбивати супротивника. І чим краще ти підготовлений, тим вище шанси, що ти виживеш. Що стосується реформи в українській армії, то вона йде. Чи погано, чи добре – головне, що йде. ЗСУ перебудовуються на нову систему управління і нове озброєння. Угруповання на сході країни у нас наростили. За різними даними, це 40-60 тис. осіб. Там працює розвідка, все нормально", – зазначив він.

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Експерт підкреслив, що в України досить висока чисельність сухопутних військ.

"Які зараз для нас найнебезпечніші напрямки? Схід, південь і Придністров'я. Схід зміцнили, зараз збільшується обороноздатність на півдні. У Придністров'ї у росіян угруповання невелике – батальйон, 400-600 чоловік. Для нас вони не несуть серйозної небезпеки, але, тим не менш, туди теж перекидаються наші сили. Взагалі, для України війна зараз вигідна. Це складова частина політики. Світ буде на умовах переможця. А нас перемогти неможливо. В Україні сухопутних військ – 200 тис. осіб. Подивимося ще резерв. Думаю, 500 тис. осіб. А у росіян на всю країну – близько 250 тис. У них не вистачить людського ресурсу для сухопутної операції. Так, противник нас оточив. Але всі ці чотири роки вони комплектуються. Інша справа, якщо почнеться операція з залученням повітряно-десантних військ. Хоча і тут нам є чим їм відповісти. Однак рахунок жертв тоді піде на десятки тисяч. Це не жарти", – заявив співрозмовник.

За його словами, Москву влаштовує, щоб на Донбасі тривав конфлікт низької інтенсивності.

"Я не бачу підстав для Росії починати широкомасштабний наступ на Україну. Сухопутна операція з їхнього боку також малоймовірна. Але наші ЗСУ все одно повинні бути напоготові. Я особисто підтримую початок активних бойових дій. Це допоможе нам вирішити всі проблеми. Якщо РФ відновить активну фазу бойових дій на Донбасі, переможе Україна. Плюс в цьому випадку світова спільнота вже не зможе промовчати. Росії війна невигідна, а Україні – вигідна. Москва зацікавлена в конфлікт низької інтенсивності, масштабні операції їй ні до чого. Думаю, наступна провокація Росії буде в повітрі. Сухопутні і морські вже були", – резюмував Старіков.