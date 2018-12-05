"Закрийте, будь ласка, рота!": депутати в кулуарах Ради влаштували словесну перепалку (відео)

Також Кужель заявила, що у Гончаренка "словесний понос".

Народні депутати Олексій Гончаренко (БПП) та Олександра Кужель ("Батьківщина") влаштували словесну перепалку в кулуарах Ради.

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Гончаренко давав коментар журналістам у зв'язку зі справою про підкуп виборців у місті Кілія Одеської області, де суд засудив жінку до 5,5 років позбавлення волі. До нього підійшла Кужель, й тут зав'язалася перепалка. Відео розмістив телеканал Zik у Facebook.

Нардеп Гончаренко стверджував, що засуджена в Кілії підкуповувала виборців нібито на користь "Батьківщини". Після тривалої суперечки Кужель порадила депутату "закрити рота" і додала, що БПП нібито планує фальсифікувати вибори.

Раніше народний депутат від "Опоблоку" Олександр Вілкул та його колега з БПП Олексій Гончаренко влаштували перепалку в прямому ефірі.