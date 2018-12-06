У Раді розглядають законопроект щодо розірвання договору про дружбу з РФ (онлайн-трансляція)

Як заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, парламентарі розглядатимуть законопроект за повною процедурою.

Верховна Рада розпочала розгляд законопроекту «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», внесеного президентом.

Як заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, парламентарі розглядатимуть законопроект за повною процедурою.

Законопроектом передбачено припинити з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, учиненого 31 травня 1997 року в м.Києві та ратифікованого Верховною Радою 14 січня 1998 року.

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Також зазначається, що припинення дії цього Договору звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.