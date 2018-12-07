Нардеп Барна влаштував бійку зі "свободівцем" в ефірі телеканалу Рада (відео)

Нардепи не дійшли спільної думки щодо введення воєнного стану.

Народний депутат від БПП Олег Барна та представник партії Свобода Юрій Левченко побилися в ефірі телеканалу Рада.

Конфлікт стався під час підсумкового прямого ефіру програми PROПАРЛАМЕНТ. Нардепи не дійшли спільної думки щодо введення воєнного стану. Про це пише "Новое время".

Левченко назвав Барну "прислужником олігархату", після чого представник фракції БПП перейшов на "ти" й запропонував Левченку піти в АТО.

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У свою чергу Левченко заявив, що Барна "показав свій рівень", "людина, яка п'яною врізається у трамвай у Києві".

Після цього Барна підійшов до Левченка, вдарив його по обличчю й кинув на підлогу.

На телеканалі повідомили, що у результаті бійки було пошкоджено телевізійне обладнання.

За словами директора парламентського телеканалу Володимира Леха, це була "перша студійна бійка" в ефірі Ради за 20 років його існування.