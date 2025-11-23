Цією заявою держсекретар спростував заяви сенаторів про те, що план нібито є "списком побажань Росії".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мирний план щодо врегулювання війни Росії в Україні розроблено Сполученими Штатами з урахуванням "пропозиції російської сторони" та "попередніх і поточних пропозицій України".

Відповідну заяву Рубіо зробив у соціальній мережі Х напередодні переговорів делегацій України, США та Європи у Женеві. Зокрема, у дописі держсекретар зазначив, що мирний план пропонується "як надійна основа для поточних переговорів".

"Він ("мирний план" – УНІАН) базується на пропозиції російської сторони. Але також ґрунтується на попередніх і поточних пропозиціях України", - заявив він.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Рубіо заявив, що 28-пунктний мирний план щодо завершення війни в Україні "не є планом адміністрації (Трампа, – УНІАН)". За даними Sky News, такі заяви він робив у присутності щонайменше двох американських сенаторів.

Як стверджує сенатор штату Мен Ангус Кінг, Рубіо повідомив їм, що цей план "не був планом адміністрації", а був "списком побажань росіян".

Своєю чергою, сенаторка Джин Шахін заявила, що це була "російська пропозиція". "У цьому плані є так багато речей, які є абсолютно неприйнятними", – додала вона.

