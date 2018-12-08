Порошенко розповів, коли підпише закон про припинення дії договору про дружбу з Росією

Припинення чинності Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ зумовлено збройною агресією Росії проти України.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише закон «Про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» у понеділок, 10 грудня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистостей з нагоди 150-ї річниці створення товариства "Просвіта" у Львові.

«Звичайно, є певний символізм у припиненні дії договору про так звану дружбу з Росією. Відповідний закон я вніс до Верховної Ради, він позавчора був проголосований і у понеділок мною буде підписаний», - сказав Порошенко.

На переконання глави держави, припинення чинності договору про співробітництво з РФ є «історичною подією».

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада ухвалила закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», внесений президентом України.

Законом припиняється з 1 квітня 2019 року дія договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією, учиненого 31 травня 1997 року в Києві та ратифікованого Верховною Радою 14 січня 1998 року.

У законі вказується, що припинення дії договору зумовлено збройною агресією Росії проти України, що становить істотне порушення цього договору.

Припинення дії договору звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.