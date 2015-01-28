Ветерани кримськотатарського руху закликають Росію припинити репресії

Про це йдеться у відповідному зверненні Ради, текст якого цитує Крим.Реалії.

У зверненні згадуються заборона на в'їзд національному лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву, затримання 19 січня 2015 року 34-річного Едема Османова, який, як і тисячі кримських татар, були 3 травня в Армянську, а також обшук 26 січня на кримськотатарському телеканалі ATR.

«Ми, ветерани кримськотатарського національного руху, які пройшли важкі випробування в боротьбі за повернення кримських татар на історичну батьківщину – до Криму, які зазнали всіх репресивних методів КДБ, НКВД і не скорилися перед злом у пошуку справедливості, звертаємося до правоохоронних органів і влади Криму звільнити Едема Османова з-під варти, який не чинив протиправних дій, а також не перешкоджати роботі єдиного в світі кримськотатарського телеканалу АТR. Ми сподіваємося, що наші прохання не залишаться непочутими відповідними службами та органами влади і будуть виконані», – сказано у зверненні.

Читайте такожВ ОБСЄ засудили обшук в офісі кримськотатарського телеканалу ATR26 січня на єдиний кримськотатарський телеканал ATR прибули силовики і почали проводити обшук. В ефірі ведуча телеканалу зазначила, що озброєні люди прибули з метою вилучити комп'ютерний сервер, на якому зберігаються відеоматеріали подій річної давнини, зокрема, масштабного мітингу під стінами кримського парламенту 26 лютого між прихильниками відокремлення Криму – проросійськими силами і тими, хто виступав за єдність України, основну масу яких представляли кримські татари.