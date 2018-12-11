Генсек НАТО перерахував злочини Росії за останні роки

Генсекретар НАТО заявляє, що Росія продовжує підривати суверенітет і територіальну цілісність України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не бачить свідчень наміру Росії змінити свою агресивну і неприйнятну поведінку в світі.

Про це йдеться у його статті для видання Defense News.

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«В останні роки ми стали свідками усе більш небезпечної і неприйнятної моделі поведінки з боку Росії: її військове нарощування та агресивні дії від регіону Північної Європи до регіону Близького Сходу, включаючи нову ракетну систему середньої дальності («Новатор 9М729» - УНІАН), яка ставить під сумнів її зобов'язання за договором про контроль озброєнь (Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності), використання нею гібридних тактик, у тому числі кібератак, дезінформація та втручання у демократичні процеси інших країн, її застосування нервово-паралітичної речовини у Сполученому Королівстві, вперше на території НАТО», - заявив Столтенберг.

«Вона також продовжує підривати суверенітет і територіальну цілісність України шляхом конфлікту на сході країни, який вже забрав більш як 10 тис. життів», - наголосив генсек Альянсу.

«На жаль, немає жодних свідчень, що Росія має намір змінити свою поведінку. Поки цього не станеться, НАТО зберігатиме подвійний підхід: потужне стримування та оборона у поєднанні з нашим прагненням мати конструктивний діалог», - наголосив він.

Як заявив генсекретар НАТО, у відповідь на кампанію Росії зі здійснення кібератак Альянс вживає кроків з посилення у кіберпросторі, на суходолі, на морі та у повітряному просторі. «Декілька союзників запропонували НАТО свої кіберможливості, і союзники тісно разом взаємодіють, аби зривати кібератаки», - додав він.

«НАТО є виключно оборонним союзом. Разом з потужним стримуванням та обороною ми залишаємося відкритими до діалогу з РФ. У той час, як ми призупинили всю практичну взаємодію після незаконної анексії Росією Криму у 2014 році, Рада НАТО - Росія продовжує зустрічі для обговорення ситуації в Україні, прозорості та зниження ризиків, воєнної діяльності», - наголосив Столтенберг.