Законопроект про адвокатуру потребує доопрацювання через конституційні порушення — нардеп

Андрій Помазанов зауважив, що регламент парламенту не дозволяє комітету на етапі доопрацювання вносити такі правки, яких потребує цей законопроект.

Верховна Рада має повернути законопроект “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” №9055 на доопрацювання до профільного комітету або власне до суб”єкта законодавчої ініціативи.

Про це заявив під час круглого столу в ЛігаБізнесІнформ народний депутат Андрій Помазанов, який очолює підкомітету з питань діяльності адвокатури Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

“Парламент має ухвалити єдине зважене рішення — або відправити на доопрацювання до Комітету з питань правосуддя або на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Це єдині рішення, які можуть врятувати законодавчу ініціативу, яка була подана президентом”, - сказав нардеп.

При цьому він зауважив, що Регламент Верховної Ради не дозволяє Комітету на етапі доопрацювання вносити такі правки, яких потребує цей законопроект для вилучення з нього всіх суперечностей, корупційних ризиків та загроз.

“Законопроект 9055, на жаль, у разі ухвалення саме в такій редакції без змін, у першому читанні і в цілому, може призвести не до реформування адвокатури, а може покласти початок знищенню адвокатури. Це матиме наслідком позбавлення громадян України права на захист”, -- констатував Андрій Помазанов.

Він вказав на наявні корупційні ризики та дискримінацію при доступі до адвокатської професії, а також можливості тиску на адвоката за зловживання ним процесуальними правами.

“Зловживання процесуальними правами адвоката може стовідсотково нівелювалювати повноваження адвоката щодо захисту прав громадянина. Порушення прав громадянина через ухвалення такого законодавчого акту — це є порушення Конституції України”, - вважає нардеп.

Він зауважив, що профільний комітет парламенту мав би взагалі визнавти цей законопроект таким, що суперечить Основному закону. “Коли законодавчий акт містить завідомо порушення права громадян, тут не має бути жодних компромісів — ми не можемо ухвалювати той законодавчий акт, який може погіршити стан захисту прав наших громадян”, - сказав він.

Законопроект “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” №9055 був внесений до парламенту 6 вересня 2018 року. Комітетом із запобігання корупції законопроект визнаний корупційним. Наразі його перевірку на корупційні ризики проводить Національне агентство із запобігання корупції.

Адвокатська спільнота неодноразово висловлювалася проти прийняття цього законопроекту і застерігала щодо його неконституційності.