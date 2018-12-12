Європарламент закликає РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів

Депутати Європарламенту також висловили стурбованість порушенням прав людини на тимчасово окупованому Росією Кримському півострові.

Європейський парламент закликає владу Російської Федерації негайно звільнити усіх українських політичних в’язнів і, зокрема, незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це йдеться у резолюції про стан впровадження Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яку підтримали 433 депутатів, 30 утрималось і 105 проголосували проти її ухвалення.

“Європейський парламент стурбований тим, що кількість незаконно затриманих і засуджених українських громадян з окупованих територій збільшується, і вимагає, аби Російська Федерація негайно і безумовно звільнила лауреата премії Сахарова у 2018 році Олега Сенцова та усіх інших незаконно затриманих українських громадян, в тому числі членів релігійних груп та представників національних меншин, громадянського суспільства та правозахисників”, - йдеться у резолюції.

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Також депутати ЄП закликали українську владу та міжнародну спільноту використати усі наявні засоби для звільнення українських політв’язнів.

“Європейський парламент нагадує, що ситуація з правами людини на Кримському півострові суттєво погіршилася, і що порушення свободи слова, посягання на роботу засобів масової інформації і примусове нав’язування російського громадянства стали систематичними, і що в Криму не гарантовані фундаментальні права людини та свободи”, - йдеться у резолюції.