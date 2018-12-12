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Європарламент закликає РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів

19:52, 12 грудня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Європейський парламент закликає владу Російської Федерації негайно звільнити усіх українських політичних в’язнів і, зокрема, незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це йдеться у резолюції про стан впровадження Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яку підтримали 433 депутатів, 30 утрималось і 105 проголосували проти її ухвалення.

“Європейський парламент стурбований тим, що кількість незаконно затриманих і засуджених українських громадян з окупованих територій збільшується, і вимагає, аби Російська Федерація негайно і безумовно звільнила лауреата премії Сахарова у 2018 році Олега Сенцова та усіх інших незаконно затриманих українських громадян, в тому числі членів релігійних груп та представників національних меншин, громадянського суспільства та правозахисників”, - йдеться у резолюції.

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Також депутати ЄП закликали українську владу та міжнародну спільноту використати усі наявні засоби для звільнення українських політв’язнів.

“Європейський парламент нагадує, що ситуація з правами людини на Кримському півострові суттєво погіршилася, і що порушення свободи слова, посягання на роботу засобів масової інформації і примусове нав’язування російського громадянства стали систематичними, і що в Криму не гарантовані фундаментальні права людини та свободи”, - йдеться у резолюції.

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Теги: #Росія#Європарламент#україна політв’язні