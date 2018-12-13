"Світ визнає Росію міжнародним злочинцем": журналіст назвала мету українських дипломатів

Україна буде відштовхуватися від резолюцій третього комітету ООН, де Крим названо окупованою територією, а Росію — агресором.

Україна домагатиметься всесвітнього визнання анексії Криму та агресії РФ актом війни. На цей шлях держава вийшла після публічної заяви президента України Петра Порошенка про те, що інцидент із захопленням Росією кораблів ВМСУ у Чорному морі — це війна, а не "українська криза".

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Про це заявила блогер і журналіст Лариса Волошина, передає «Обозреватель». За її словами, Україна буде відштовхуватися від резолюцій третього комітету ООН, де Крим названо окупованою територією, а Росію — агресором.

"Україна має цього домагатися. Безумовно, тепер ми будемо прагнути такої ж резолюції і щодо Донбасу", — запевнила Волошина.

Вона нагадала, що згідно з міжнародним правом анексія є одним з елементів окупації. Україна ж іде до того, щоб світ визнав — анексія теж частина війни.

"І рішення міжнародного кримінального суду говорить про те, що навіть якщо не були використані війська і не було кровопролиття — це війна. Це територія міжнародного конфлікту між двома державами. Дивіться, Росія дуже хвалиться тим, що нібито у Криму не пролила крові. Хоча це і не так. Світу доведеться визнати, що Росія — це злочинець", — резюмувала журналіст.