Волкер прокоментував сьогоднішній "потужний сигнал від ЄС" і звернувся до Росії

Спецпредставник США Курт Волкер назвав потужним сигналом для Росії рішення ЄС ще на півроку продовжити економічні санкції проти неї.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер закликав Російську Федерацію серйозно поставитися до виконання Мінських угод.

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Про це спецпредставник США написав у Twitter, коментуючи рішення Євросоюзу ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій проти Росії.

"Потужний сигнал від ЄС, що Росія має серйозно поставитися до виконання Мінських угод та зробити вибір на користь миру в Україні", - заявив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції до виконання Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку.

Востаннє Європейська рада 29 червня продовжила економічні санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ, через невиконання Мінських угод. Термін дії цих санкцій спливав 31 січня 2019 року.

Сьогодні, 13 грудня, лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії.