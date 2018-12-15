Канадські інструктори вже підготували понад 10 тисяч українських військових - міністр оборони Канади

Канада підтримує Україну перед обличчям російської агресії.

У рамках місії Збройних сил Канади «Об’єднувач» (UNIFIER) канадські інструктори вже підготували більш як 10 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.

Про це міністри оборони Канади Харджит Сінгх Сейджан сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони США Джеймсом Меттісом, державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майком Помпео та міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, що транслювалася на сайті Держдепу США.

Міністр оборони Канади наголосив, що його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в умовах російської агресії.

"Ми підготували більше ніж 10 тисяч українських солдатів в рамках операції «Об’єднувач»", - повідомив Сейджан.

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Своєю чергою Меттіс наголосив, що США та Канада об'єднані в НАТО для підтримки трансатлантичної єдності.

"І виступаємо разом на боці європейських союзників проти повномасштабного згубного впливу Росії, включно з останньою зухвалою неповагою Москви до міжнародного права у Керченській протоці і діями проти українського народу", - наголосив Меттіс.

"Канадські і американські інструктори на Заході України і наші батальйони в Балтійських країнах демонструють наші спільні зусилля для забезпечення стабільності та стримування подальшої провокативної діяльністі", - наголосив Меттіс.

Своєю чергою Сейджан додав, що в Європі наразі перебуває понад 800 службовців Збройних сил Канади для підтримки НАТО у стримуванні зовнішніх загроз та підтримки заходів Альянсу у східній і центральній Європі.

Як повідомляв УНІАН, місія Збройних сил Канади «Об’єднувач» (UNIFIER) діє в Україні з серпня 2015 року.

У березні 2017 року Канада продовжила термін перебування в Україні своїх військових інструкторів для тренування представників Збройних сил України до кінця березня 2019 року.