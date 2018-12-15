Порошенко заявив, що разом з новообраним предстоятелем помісної церкви вирушить за томосом на Фанар

За словами Порошенка, Епіфанія як представника молодого покоління єпископів висунула УПЦ Київського патріархату і підтримали представники інших церков.

Президент України Петро Порошенко заявив, що разом з новообраним предстоятелем помісної церкви України Епіфанієм вирушить за томосом про надання церкві автокефалії на Фанар (історичний район у Стамбулі, де розташована резиденція Вселенського патріархату).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив за результатами всеукраїнського православного об’єднавчого собору у Софії Київській.

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«Дозвольте представити вам новообраного предстоятеля, митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Саме йому випадає почесна місія разом з українським президентом поїхати до Константинополя на початку січня та отримати довгоочікуваний томос», - сказав Порошенко.

За словами президента, Епіфанія як представника молодого покоління єпископів висунула УПЦ Київського патріархату і підтримали представники інших церков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.