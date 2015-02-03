Рада дозволила саджати за ґрати військове командування за перевищення повноважень

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 із 333 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що негласні слідчі (розшукові) дії (різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню - УНІАН) проводитимуться у кримінальних провадженнях про військові злочини, пов’язані з ухиленням від військової служби (статті 407-409 Кримінального кодексу України), які вчинені в умовах особливого періоду, під час проведення антитерористичної операції.

Крім того, законопроектом передбачено внести зміни до Кримінального кодексу України. Кодекс доповнюється статтею 426-1: «Перевищення військовою службовою особою дисциплінарної влади». Відповідно до цієї статті, «перевищення військовою службовою особою дисциплінарної влади стосовно підлеглого, що виявилося в завданні побоїв чи вчиненні іншого насильства, карається позбавленням волі на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо воно вчинене щодо кількох осіб або заподіяло легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, та/або таке, що має характер знущання або глумлення над військовослужбовцем, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Ці ж діяння вчинені групою осіб або із застосуванням зброї, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років».

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Законопроектом визначені особливості здійснення кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану, особливого періоду або в районі проведення антитерористичної операції. Зокрема, передбачено, що «у разі неможливості в умовах воєнного, надзвичайного стану, особливого періоду або в районі проведення антитерористичної операції виконання слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій службовими особами, визначеними цим Кодексом, їх здійснюють за письмовим дорученням слідчого, прокурора командири військових частин (з’єднань), керівники військових навчальних закладів, військових установ та організацій або уповноважені ними службові особи».

Також законопроектом передбачається, що командир військової частини (з’єднання), керівник військового навчального закладу, військової установи та організації або уповноважена ним службова особа мають право застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового вилучення майна, здійснення законного затримання особи в порядку, передбаченому цим Кодексом. Крім того, командир військової частини (з’єднання), керівник військового навчального закладу, військової установи та організації або уповноважена ним службова особа має право затримати особу на строк, необхідний для її доставлення до органу досудового розслідування.