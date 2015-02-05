Енергетичний контракт з Росією дозволяє забезпечувати Крим світлом за безцінь - Соболєв

Про це заявив голова Комітету з питань боротьби з корупцією Єгор Соболєв, пише ZN.UA.

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«Експерти, які були залучені для аналізу контрактів Міненерго, однозначно сказали: імпорт вугілля триває за вкрай непрозорою схемою, а контракти на закупівлю електроенергії з РФ - абсолютно невигідні Україні. Тут є явний предмет корупції. Адже контракт на імпорт електроенергії з Росією дозволяє забезпечувати світлом в першу чергу Крим і «ЛНР» фактично за безцінь. А Україну цей контракт зобов'язує купувати електроенергію за завищеною ціною. Причому зобов'язує її купувати навіть тоді, коли вона нам просто не потрібна. Наприклад, вночі. Контракт однозначно невигідний, враховуючи принцип «бери або плати». Це тягне за собою збитки для української сторони», - заявив він.