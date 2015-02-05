Через снігопад у Києві депутати не змогли вчасно прийти до ВР, оголошено перерву на півгодини

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій пояснив, що про оголошення перерви депутати попросили для проведення консультацій.

В той же час у сесійній залі знаходиться досить невелика кількість депутатів.

“Багато з наших народних депутатів у зв'язку з погодними умовами ще не дійшли до сесійної зали”, - сказав Парубій.

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Оголосивши про перерву, він звернувся до голів фракцій з тим, щоб ті за ці півгодини максимально зібрали свої депутатів у сесійній залі, оскільки першим питанням має розглядатися питання щодо депутатської недоторканності.

Крім того у сесійній залі, в ложі, де перебувають помічники депутатів, розміщено банер із написом: “Фронт за українські ЗМІ без Путіна!”.