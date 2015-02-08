Проект щодо України передбачає демілітаризовану зону до 70 км від нинішньої лінії – Олланд

Про це повідомив президент Франції Франсуа Олланд у суботу в інтерв’ю французькому телеканалу France 2, передає Радіо «Свобода».

Він також заявив, що територіям на сході України, захопленим наразі бойовиками, необхідно буде надати широку автономію. «Люди там піднялися на війну, і їм важко буде жити спільним життям» із рештою країни, сказав Олланд.

Він відмовився прогнозувати, чи вдасться підписати нову домовленість, проект якої він і канцлер Німеччини Ангела Меркель представили напередодні президентам України Петрові Порошенку і Росії Володимирові Путіну. За його словами, переговори щодо неї триватимуть ще кілька днів.

Читайте такожПорошенко, Меркель, Олланд і Путін сьогодні знову обговорять конфлікт на ДонбасіІнші учасники переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України ще не давали таких широких коментарів щодо змісту проекту нових домовленостей. В Україні заявляли лише, що вони ґрунтуються на дотриманні територіальної цілісності України і виконанні Мінських угод. Президент Порошенко також заявляв у суботу, що припускає можливість «певної модифікації» цих домовленостей, якщо вона не суперечитиме їхнім засадам.

Крім того, він із приводу можливості федералізації України і надання ширшої автономії окремим регіонам України заявив, що це потребує змін до Конституції і може бути проведене тільки через референдум.

Раніше Порошенко багато разів заявляв, що твердо стоїть на позиції, що в Україні неможлива ніяка федералізація.

Україна до останнього часу наполягала, що Мінські домовленості мають бути виконані в тому вигляді, як були укладені – включно з лінією контакту сторін, як вона була визначена 19 вересня минулого року. Після того бойовики, порушуючи домовленості й користуючись тим, що Україна дотримувалася припинення вогню, збройною силою захопили ще значні території. Нині вони і Росія хочуть зафіксувати нову лінію контакту станом на нинішній час.