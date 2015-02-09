У Брюсселі розпочинається засідання Ради ЄС, на якому планують посилити санкції

Як передає власний кореспондент УНІАН, засідання пройде під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

Поки що українське питання окремо обговорюватися не буде. Очікується, що про ситуацію в Україні у своєму вступному слові доповість високий представник ЄС. Додатковий же список санкцій проти сепаратистів та тих, хто їх підтримує, буде ухвалений без обговорення, за процедурою так званого пункту "А".

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Згідно з порядком денним, Рада сконцентрується на подіях у Ємені, Лівані, Ірані та Сирії. Окремо міністри обговорять зовнішні аспекти боротьби з тероризмом. У другій половині засідання Рада проведе стратегічну дискусію щодо відносин ЄС з Африкою.

Як повідомлялося, 29 січня міністри закордонних справ країн ЄС доручили розширити дію санкцій на нових фізичних і юридичних осіб через причетність до подій в Україні.

На тому ж засіданні було прийнято рішення про продовження нині діючих санкцій до вересня.