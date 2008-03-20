Експерт радить уряду відмовитися від перегляду бюджету у частині витрат

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ вважає, що для подолання інфляції потрібно відмовитися від перегляду державного бюджету на нинішній рік.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

Зокрема, кажучи про заплановані зміни до бюджету-2008, І.БУРАКОВСЬКИЙ зазначив, що перегляд бюджету на 2008 рік потрібен, проте при цьому головна увага має бути зосереджена на зменшенні бюджетного дефіциту. "Йдеться, перш за все, про оптимізацію бюджетних витрат. А ось з цим якраз і виникнуть найбільші проблеми", - вважає І.БУРАКОВСЬКИЙ.

За словами експерта, уряд сьогодні фактично потрапляє в дуже складне становище: з одного боку від нього вимагають негайних і ефективних антиінфляційних заходів (і це абсолютно правильно), а з іншого - від нього ж вимагають збільшення фінансування тих або інших витрат (наприклад, на армію).

Як вважає І.БУРАКОВСЬКИЙ, виникає ситуація «популізму навпаки», коли уряду просто нав`язуватимуть додаткові витрати. Як приклад експерт назвав, зокрема, законопроект Василя ХАРИ щодо перегляду методики розрахунку прожиткового мінімуму, ухвалення якого зажадає виділення додаткових коштів на соціальні виплати вже в 2008 році. Є також набір законопроектів щодо зміни порядку виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР, автори яких пропонують виплатити вкладникам у 2008 і 2009 роках по 65 млрд. грн., погасивши тим самим всю суму визнаного державою боргу, та інші, зазначив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Найбільший ризик при перегляді бюджету на 2008 рік, на думку І.БУРАКОВСЬКОГО, полягає в тому, що від уряду напевно зажадають індексації соціальних виплат для компенсації втрат від інфляції. "Ця на перший погляд справедлива вимога сьогодні загрожує розкручуванням спіралі «інфляція – підвищення виплат – інфляція», що підриває макроекономічну стабільність. А прикладам цього з міжнародного досвіду немає числа", - сказав експерт.

У таких умовах, як вважає І.БУРАКОВСЬКИЙ, саме політичні ризики стають головною загрозою макроекономічної стабільності в країні. Тому, на думку експерта, потрібно: по-перше, просто відмовитися від перегляду бюджету, оскільки інакше країна одержить новий документ, який буде явно гіршим за свого попередника, а поточні економічні проблеми тільки посиляться; по-друге, парламентській коаліції і Президенту сьогодні слід підтримати такий похід і активно протидіяти нав`язуванню уряду різного роду витратних ініціатив, звідки б вони не виходили.