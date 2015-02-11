Італія запропонувала реалізувати на Донбасі досвід Південного Тіролю

Про це він заявив у інтерв'ю La Stampa, повідомляє Lenta.ru.

«Є можливість знайти рішення, при якому буде враховуватися суверенітет України, збереження її кордонів і повага до прав меншості, якщо у Москви вистачить політичної волі прийняти таку пропозицію. Зараз все залежить від рішення Росії», - сказав глава італійського МЗС.

Крім того, Джентілоні висловився проти поставок зброї Києву і висловив надію на дипломатичне вирішення конфлікту. Італійський дипломат висловив впевненість в тому, що на Росію найефективніше тиснути економічними методами, хоча це не в інтересах Італії.

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Джентілоні також виступив проти вступу України в НАТО. «Думаю, це було б помилкою. Італія бере участь в оборонних навчаннях в Прибалтиці, але мета України - мати такі відносини з Росією, при яких вона не представляє загрози Києву, тому в членстві у НАТО немає необхідності», - пояснив дипломат.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що президент Росії Володимир Путін на зустрічі в Москві з лідерами Франції та Німеччини Франсуа Олландом і Ангелою Меркель запропонував тірольський план для України. Він нібито передбачав надання широкої автономії самопроголошеним Донецькій та Луганській народним республікам в рамках адміністративних меж цих областей, відвід українських військ і федералізацію країни. У Кремлі не підтвердили цю інформацію.

Тірольський план отримав свою назву від італійської провінції Південний Тіроль з німецькомовною більшістю, отриманої Італією після Першої світової війни. Південний Тіроль має власний парламент, який обирає президента провінції і міністрів автономії.