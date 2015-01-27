Навальний планує провести у Москві 100-тисячний весняний марш

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

"Я вважаю, що на Антикризовий марш ми повинні вийти з чіткими і простими вимогами, розділеними не просто опозиційними організаціями, а більшістю громадян. Це і є основа для позитивної порядку, навколо якої ми всі можемо об'єднатися", - заявив Навальний.

Програма ходи сформована максимально широко: серед вимог акції є судова реформа, реформа ЗМІ, і нормалізація відносин з Україною, а також скасування так званих "контрсанкцій", введених Росією проти низки найменувань західних продовольчих товарів.

"Ми закликаємо всіх вийти на Антикризовий марш під державним прапором Росії", - резюмує Навальний.

Читайте такожРосійська поліція затримала НавальногоПопередня масова акція протесту в Москві пройшла в день винесення вироку Олексія Навального і його брата Олега 30 грудня - тоді кілька тисяч людей вийшли на Манежну площу. Більше 200 людей були затримані поліцією.

У вівторок Мосміськсуд залишив Навального під домашнім арештом в рамках справи "Ів Роше".