Шокін відновив розслідування вбивства Гонгадзе

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Вказану слідчу групу та групу прокурорів очолили працівники Генпрокуратури, які входили до складу слідчо-оперативної групи, що розслідувала кримінальну справу за фактом умисного вбивства Гонгадзе ще з 2002 року.

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Довідка УНІАН. Вбивство Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – екс-генерал міліції Олексій Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 року в селі Молочки Чудновського району Житомирської області він був затриманий.

29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Також скаргу подав ще один потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський.

У даний час Апеляційний суд Києва розглядає скарги на вирок Пукачу.

6 лютого в Апеляційному суді Пукач заявив, що прокурори Володимир Шилов, Роман Волошин та суддя Печерського райсуду Києва Андрій Мельник примушували його в ході судового процесу не згадувати прізвищ екс-президента Леоніда Кучми та колишнього голови Верховної Ради Володимира Литвина.

Того ж дня суд задовольнив клопотання Подольського і направив до Генпрокуратури його заяву щодо начебто вчинення протиправних дій прокурорами Волошиним та Шиловим, а також суддею Печерського райсуду Мельником.