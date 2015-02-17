Обстріли Дебальцевого грубо порушують Мінські домовленості - посол Великої Британії в ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку після прийняття Радою безпеки ООН резолюції щодо ситуації в Україні.

"В ОБСЄ повідомляють, що припинення вогню в більших частинах сходу України дотримується, але напружені бої відбуваються в Дебальцеве. Йдуть вуличні бої та важкі обстріли призводять до десятків поранених та вбитих осіб. Йде грубе порушення домовленостей про припинення вогню, що викликає серйозне занепокоєння та може підірвати Мінські домовленості в цілому", - наголосив Грант.

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Британський дипломат зазначив, що "військові дії в Дебальцеве повинні бути припинені, а затримані та взяті в полон солдати повинні стати об'єктом гуманного відношення".