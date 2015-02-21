Радник президента: держава повинна робити ставку на кіберозброєння

Україна повинна розвивати сили для боротьби з Росією в кіберпросторі, роблячи ставку на кіберозброєння, написав радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України, академік НАН України Володимир Горбулін у своїй статті на ZN.UA.

На його думку, в ситуації, що склалася, коли Україна виявилася слабкішою за свого противника в плані традиційних озброєнь, вона повинна шукати «асиметричні відповіді, спрямовані на виснаження противника».

«Вже сьогодні у нас є приклади використання агресором кіберпростору (телекомунікаційної складової) з деструктивною метою проти України. Поки що це обмежується кібершпигунськими акціями або DDos-атаками. Проте чи є впевненість у тому, що кібератаки не стануть серйознішими й не будуть спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури, являючи реальну загрозу життю й здоров'ю значної кількості українських громадян?», - зазначив Горбулін.

Він підкреслив, що українські структури безпеки й експерти прогнозують можливість зростання кількості та якості кібератак проти України цього року. При цьому, він вважає, що українська влада в цьому питанні повинна перейти від «теорії до практики» і не зосереджуватися виключно на обороні.

«Маючи один із кращих у світі людських потенціалів, фахівців із ІТ, здатність працювати швидко й ефективно, високу мотивацію до протистояння зовнішній агресії, держава повинна робити ставку не лише на оборонні технології, але й на наступальні, зокрема — на кіберозброєння», - підкреслив радник глави держави, додавши, що розвиток Україною кіберозброєння триматиме противника в напрузі й змусить витрачати зусилля на захист.

«Це пропозиція, очевидно, суперечить усім миротворчим заходам, здійснюваним на глобальному рівні, з демілітаризації кіберпростору, проте ми не можемо більше вдавати, що не помічаємо реальності в цій сфері, замінюючи її неефективними розмовами», - додав експерт.