Депутатка заявляє, що її не пускали на засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, закривши двері.

Народну депутатку України Мар’яну Безуглу 8 жовтня не пускали на засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки за участю голови Служби безпеки України Василя Малюка і вона маже дві години стукала в зачинені двері.

Сьогодні, 9 жовтня, член цього комітету Федір Веніславський на засіданні парламенту України попросив керівництво парламенту України дати доручення Комітету Верховної Ради з питань здоров’я Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, щоб вони розробити алгоритм поведінки Апарату ВР на такі екстренні ситуації, що загрожують життю і здоров’ю народних депутатів.

"Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла що загрожувала її життю і здоров’ю", - сказав він.

Відео дня

Голова ВР Руслан Стефанчук сказав, що такого ще в парламенті не було і додав, що керівник комітету є в сесійній залі і він чує цю пропозицію.

Народний депутат України Мар’яна Безугла у відповідь зазначила, що її і ще трьох нардепів, які є членами цього Комітету, а вона не входить до нього, не пускали в зачинені на ключ двері Комітеу.

"Тут згадали вчорашній інцидент, коли на дві години в одному кабінеті закрили бідного голову СБУ фактично взяли його в заручники, і не пускали 4 нардепів, три з яких є його членами. Просто фізично не пускали в кабінет", - наголосила вона.

Як відомо, вчора, 8 жовтня, відбувся скандал . Народна депутатка Мар’яна Безугла майже дві години стукала в зачинені двері, де проходило засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де виступав голова СБУ Василь Малюк і воно проходило в закритому режимі. Розповідають, що члени Комітету знали, що скандальна Безугла хоче туди потрапити і спеціально назвали неправильну годину його засідання і закрили кабінет на ключ. Двері їй не відкрили і вона все засідання стукала в них.

Скандали навколо Безуглої

Як повідомляв НІАН, у вересні 2024 року Верховна Рада звільнила народну депутатку України Марʼяну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки та оборони.

"За" проголосували 252 парламентарі. Її перевели її членом Комітету з питань зовнішньої політики.

Це сталося після того як після кількох скандалів за її участю в комітеті і в соціальних мережах. У липні 2024 року члени парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони проголосували за те, щоб підготувати постанову щодо виключення Безуглої зі свого складу.

Вже 17 вересня нардепка сама попросилась з комітету й написала заяву на звільнення.

В липні 2025 року Безугла, яка відома своїми скандальними висловлюваннями, розповіла, що має синдром Аспергера, та пояснила, як це впливає на неї.

Депутатка скаала, що відчуває емоції інакше і має високий поріг страху, а брехня для неї - майже неможлива.

Вас також можуть зацікавити новини: