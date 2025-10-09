Народну депутатку України Мар’яну Безуглу 8 жовтня не пускали на засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки за участю голови Служби безпеки України Василя Малюка і вона маже дві години стукала в зачинені двері.
Сьогодні, 9 жовтня, член цього комітету Федір Веніславський на засіданні парламенту України попросив керівництво парламенту України дати доручення Комітету Верховної Ради з питань здоров’я Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, щоб вони розробити алгоритм поведінки Апарату ВР на такі екстренні ситуації, що загрожують життю і здоров’ю народних депутатів.
"Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла що загрожувала її життю і здоров’ю", - сказав він.
Голова ВР Руслан Стефанчук сказав, що такого ще в парламенті не було і додав, що керівник комітету є в сесійній залі і він чує цю пропозицію.
Народний депутат України Мар’яна Безугла у відповідь зазначила, що її і ще трьох нардепів, які є членами цього Комітету, а вона не входить до нього, не пускали в зачинені на ключ двері Комітеу.
"Тут згадали вчорашній інцидент, коли на дві години в одному кабінеті закрили бідного голову СБУ фактично взяли його в заручники, і не пускали 4 нардепів, три з яких є його членами. Просто фізично не пускали в кабінет", - наголосила вона.
Як відомо, вчора, 8 жовтня, відбувся скандал . Народна депутатка Мар’яна Безугла майже дві години стукала в зачинені двері, де проходило засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де виступав голова СБУ Василь Малюк і воно проходило в закритому режимі. Розповідають, що члени Комітету знали, що скандальна Безугла хоче туди потрапити і спеціально назвали неправильну годину його засідання і закрили кабінет на ключ. Двері їй не відкрили і вона все засідання стукала в них.
Скандали навколо Безуглої
Як повідомляв НІАН, у вересні 2024 року Верховна Рада звільнила народну депутатку України Марʼяну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки та оборони.
"За" проголосували 252 парламентарі. Її перевели її членом Комітету з питань зовнішньої політики.
Це сталося після того як після кількох скандалів за її участю в комітеті і в соціальних мережах. У липні 2024 року члени парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони проголосували за те, щоб підготувати постанову щодо виключення Безуглої зі свого складу.
Вже 17 вересня нардепка сама попросилась з комітету й написала заяву на звільнення.
В липні 2025 року Безугла, яка відома своїми скандальними висловлюваннями, розповіла, що має синдром Аспергера, та пояснила, як це впливає на неї.
Депутатка скаала, що відчуває емоції інакше і має високий поріг страху, а брехня для неї - майже неможлива.