Зеленський: Є великий ризик, що Путін може розпочати велику війну

У першу чергу такий сценарій можливий, якщо російський диктатор піде на масову мобілізацію населення.

Президент Володимир Зеленський вважає, що в разі масштабної мобілізації населення в Росії, її лідер Володимир Путін буде втрачати рейтинги довіри серед росіян, і для виправлення ситуації, йому доведеться розпочати велику війну в Європі, аби демонструвати якісь успіхи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

Зокрема, у глави держави запитали про те, чи можлива масштабна мобілізація в Росії.

"Пам'ятаєте, чому вони зупинили її? Путін почав втрачати рейтинги. Мобілізація – це точно втрачені рейтинги у лідера Російської Федерації. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли. Такі великі гроші, як вони платили ці роки. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу. І тому, якщо буде мобілізація, – то це виклик Європі. Він почне велику війну", - переконаний Зеленський.

Глава держави пояснив, чому існує такий ризик.

"А тому що йому потрібно "продавати" успіх. У війні проти України все, що він міг "продати", він вже "продав", і ви бачите, як я й сказав, вже товар неякісний – він "продає" брехню, що начебто може чогось досягти у війні проти України. А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну", - відзначив Зеленський.

Водночас, на думку президента України, через це були важливі сигнали європейців, ініціатива США і президента Дональда Трампа, що важливо посадити Путіна за стіл перемовин.

"Тому що це може його зупинити і зменшити ризики розширення військових дій", - вважає Зеленський.

При цьому, президент України вважає, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що із припинення вогню вийти знову у війну йому складно.

"Ми не можемо це порівнювати навіть з АТО тощо. Це різні речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню, і розпочати потім знов повномасштабну війну, – це для них непросто. Економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну. Але можливо, дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює. Коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно – це спрацює", - повідомив Зеленський.

