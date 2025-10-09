Інвестори очікують продовження санкцій проти РФ через непоступливість щодо завершення війни.

Ціни на нафту зранку 9 жовтня продовжують зростати, оскільки інвестори зважують наслідки першої фази домовленостей між Ізраїлем та ХАМАС про припинення війни в Газі. Також ціни догори підштовхує відсутність прогресу у мирних перемовинах щодо завершення війни в Україні, пише Reuters.

За даними порталу Investing, станом на 10:54 за київським часом, вартість нафти марки Brent зросла на 11 центів, до 66,36 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила на 12 центів, до 62,67 долара.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС досягли довгоочікуваної угоди про припинення вогню в Газі і звільнення заручників в рамках плану завершення війни. У свою чергу, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що 9 жовтня скличе уряд для затвердження угоди про припинення вогню.

Reuters зазначає, що війна в Газі - один з факторів, який підтримує зростання цін на нафту, оскільки створює ризики для світового постачання сировини, якщо війна переросте в більш широкий регіональний конфлікт.

Водночас генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo в Австралії та Новій Зеландії Майкл Маккарті, вважає, що припинення вогню в Газі навряд чи дозволить наростити обсяги постачання нафти на Близькому Сході, оскільки ОПЕК+ не досягла своїх цілей щодо збільшення видобутку "чорного золота". Reuters нагадує, що картель 5 жовтня оголосив про збільшення видобутку нафти у листопаді на 137 тисячі барелів на добу, хоча, очікувалося, що зростання складе 500 тисяч барелів на добу.

Підтримує зростання цін на нафту і очікування інвесторами продовження санкцій Заходу проти РФ через відсутність прогресу у мирних перемовинах щодо завершення російсько-української війни.

"Поки війна в Україні триває, премія за геополітичний ризик буде залишатися високою", - зазначив головний економіст Rystad Energy Клаудіо Калімберті.

Війна в Газі та санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу мирного плану щодо завершення війни у Газі. За словами американського лідера, це передбачає швидке звільнення усіх заручників. Крім того, Ізраїль відведе свої війська до узгодженої лінії.

Домовленості передувала кількаденна пауза в атаках на Газу. Премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньяху тоді казав, що ХАМАС має кілька днів на переговори щодо заручників.

Зі свого боку, президент США Дональд Трамп вирішив простимулювати угрупування до домовленості з Ізраїлем. Він заявив, що якщо ХАМАС відмовиться від запропонованого ним мирного плану, то йому загрожує "повне знищення".

Тим часом Євросоюз готується посилити санкції проти РФ. В рамках 19-го пакету санкцій блок планує заборонити імпорт скрапленого газу з РФ.

Крім цього ЄС впритул наблизився до заборони імпорту нафти з країни-агресорки.

