На порядку денному розглядатимуться питання посилення ППО України, енергетика і санкції.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження співробітництва зі США. Наступного тижня українська делегація відправляється до Америки. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

"Ми вдячні США і президенту Трампу. Трек співробітництва з США продовжується. Команда на чолі з Премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек", - відзначив Зеленський.

Також в США буде обговорюватися питання заморожених активів.

Окремо глава держави додав, що йде підготовка щодо продовження роботи Коаліції охочих.

"Ми будемо готувати на жовтень-листопад відповідні наші дії, зустрічі і результати", - повідомив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Зеленський зустрічався з Трампом і порушував питання продажу Україні крилатих ракет Tomahawk. Наразі президент України не отримував від американського лідера відмови щодо крилатих ракет Tomahawk.

Водночас Трамп пообіцяв працювати на технічному рівні та розглядати це питання.

Як відомо, Україна та США готуються підписати угоду про безпілотники. За інформацією WSJ, ця угода стане важливою віхою у відносинах між Вашингтоном і Києвом у сфері безпеки. Водночас один з представників уряду США наголосив, що завершення роботи над детальною угодою, вартість якої може становити мільярди доларів, імовірно, займе місяці.

