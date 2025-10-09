Половина усього пасажиропотоку по українському кордону припадає на ділянку кордону з Польщею.

Європейський Союз з 12 жовтня змінює правила перетину кордону. До процедури, яка передбачає сканування обличчя та зняття відбитків пальців, мають доєднатися всі країни ЄС. Через це може знадобитись більше часу на оформлення кожної людини.

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону зазначив, що Євросоюз вже давно веде мову про уніфікацію бази даних, яка б об'єднувала інформацію з усіх країн Шенгенської зони.

"Це направлено, в першу чергу, на громадян третіх країн, які в'їжджають до країн Європи. Власне це стосуватиметься і громадян України", - сказав Демченко.

Він зазначив, що в цю базу даних має увійти інформація про паспортні дані і про перетин кордону як на в'їзд, так і на виїзд. Для того, щоб прикордонники різних країн могли користуватися цією інформацією в режимі онлайн.

"Польща вже почала тестувати цю систему. Але сказати, що суттєво це вплинуло на пасажиропотік і через це виникли черги, напевно, не зовсім вірно. Але передбачає трішки більше часу на оформлення кожної людини. Але, знову ж таки, тут мова йде в першу чергу про автомобільні пункти пропуску, де можна встановити необхідні системи для того, щоб таку процедуру робити", - розповів речник ДПСУ.

За його словами, на кордоні з Польщею взагалі не відмічається, щоб це якось впливало на збільшення часу під час оформлення громадян по той бік кордону. Українські прикордонники бачать потік людей, який іде з України в польський бік

"Власне практично на тому ж рівні, як і раніше, таке оформлення відбувається", - наголосив Демченко.

Він також пригадав, що в серпні поточного року пасажиропотік був досить високий.

"У вересні динаміка пасажиропотоку дещо знизилась. І в жовтні, впродовж цих днів, пасажиропотік також продовжує падати. Тому суттєвих черг на кордоні станом на зараз немає", - розповів речник ДПСУ.

При цьому він зазначив, що "є окремі дні або окремі години, коли більше громадян перетинають кордон на виїзд з України".

"Це, як правило, перед вихідними і по обіді. Тоді, коли велика кількість громадян одномоментно прибуває до пунктів пропуску і формуються черги. При цьому треба пам'ятати, що 50% від усього загального пасажиропотоку по українському кордону припадає саме на ділянку кордону з Польщею", - додав Демченко.

Нові правила перетину кордону - що відомо

Європейський Союз вирішив змінити правила перетину кордону – скасувати штампи у паспортах, але ввести сканування обличчя та відбір відбитків пальців. Тоді повідомлялося, що нову систему почнуть розгортати вже восени.

Впровадження нової системи декілька разів переносились, проте у вересні 2025 року Польща почала цю процедуру у тестовому режимі. Через це на кордонах, зокрема, при його перетині на Львівщині, створилися величезні черги, транзитні пасажири скаржилися, що запізнюються на літаки та поїзди.

